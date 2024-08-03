Спикер ВМС ВСУ раскрыл, сколько у россиян осталось подводных носителей «Калибров» 3.08.2024, 19:56

Все они базируются в Новороссийске.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал «Апострофу», сколько осталось у россиян подлодок-носителей ракет «Калибр» после уничтожения подводной лодки «Ростов-на-Дону».

По его словам, уничтоженный 2 августа 2024 года «Ростов-на-Дону» стоял в сухом доке на ремонте на Севастопольском морском заводе. Силам обороны Украины, в том числе ВМС ВСУ, удалось его поразить и потопить. При этом Плетенчук не уточнил, каким образом это было сделано.

По словам спикера ВМС ВСУ, у россиян остается 3 подлодки-носителя «Калибров» в Черном море. Все они базируются в Новороссийске. Все они – проект 636 «Варшавянка». Также в Черном море у россиян остается еще одна подлодка под названием «Алроса» — проекта 877В «Палтус» под названием. Он не является носителем «Калибров».

Силы обороны Украины уже поражали указанный «Ростов-на-Дону» — в 2023 году. При помощи ракет Storm Shadow. Но тогда его не удалось затопить.

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