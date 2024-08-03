Камала Харрис отказалась от дебатов на условиях Дональда Трампа 2 3.08.2024, 20:05

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Об этом заявил директор по коммуникациям кампании Харрис Майкл Тайлер.

В команде вице-президента США Камалы Харрис заявили, что не согласятся на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа о дебатах, которые будет модерировать телеканал Fox News.

Об этом сказал директор по коммуникациям кампании Харрис Майкл Тайлер, которого цитирует CBS News, пишет «Европейская правда».

Ранее в субботу кампания Харрис заявила, что «Дональд Трамп убегает напуганный», надеясь, что Fox News «выручит его» от дебатов, о которых он уже договорился с ABC News.

«Ему нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, на которые он уже согласился 10 сентября», – заявил Тайлер.

Он добавил, что вице-президент Харрис в любом случае будет присутствовать в эфире ABC News, «чтобы воспользоваться возможностью пообщаться с национальной аудиторией в прайм-тайм».

Тайлер сказал, что кампания открыта для обсуждения дальнейших дебатов, но только после того, как состоятся дебаты, на которые обе кампании уже согласились.

«Мистер «Когда угодно, где угодно, в любом месте» не должен иметь с этим никаких проблем, если только он не слишком боится появиться 10-го числа», – добавил представитель штаба Харрис.

Трамп заявил в пятницу, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News.

Напомним, что 2 августа вице-президент США Камала Харрис привлекла достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы получить номинацию на президентские выборы.

Окончательные результаты голосования делегатов Демпартии станут известны в ночь на вторник, 6 августа, по Минску.

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