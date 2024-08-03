Эксперты развеяли четыре мифа о пиве 3.08.2024, 20:19

Разливное пиво вкуснее и лучше, чем в бутылках?

Какое лучше — разливное или в алюминиевой банке? А какие ингредиенты используются в пивоварении? Как контролируется качество производства? Вообще, что такое пивной напиток и почему на самом деле он не отличается от пива? «АиФ» разбирались в мифах, устойчиво сохраняющихся в народе.

Миф первый: разливное пиво вкуснее и лучше, чем в бутылках

Это одно из самых распространённых заблуждений. И вроде бы все знают, что о вкусах не спорят, но по этой теме дискуссии часто приобретают жаркий характер. Для начала поясним, что качество зависит, конечно, не от тары, а от технологий, сырья, которое используется, регулярного контроля на заводах. Если на производстве строго соблюдают технологию, то и продукция хороша. Например, у крупнейших и всем известных производителей каждый процесс стандартизирован, огромное внимание уделяется качеству сырья и упаковки, а само пиво варится на современном оборудовании. Такой подход позволяет поставлять качественную и безопасную продукцию.

Попытаемся объективно проанализировать особенности разных видов тары.

Конечно, на пиво в танках или кегах внешние факторы практически не воздействуют. Эта тара абсолютно герметична и блокирует доступ ультрафиолетовых лучей. Но пить напиток надо прямо на месте, что бывает не всегда удобно. Разливать его в пластиковые бутылки, чтобы донести до дома, конечно, можно, но это уже не тот коленкор, как говорится.

Алюминиевая банка хороша как своей лёгкостью, так и полной изоляцией напитка от внешней среды. Непрозрачная поверхность исключает воздействие солнечных лучей, а плотные швы не пропускают воздух. Изнутри она покрыта защитным слоем, оберегающим содержимое от контакта с металлом.

Вряд ли кто-то в последнее время ощущал «металлический привкус» у пива из банки, но если это и было, то, скорее всего, стало результатом самовнушения под влиянием слухов. Любая алюминиевая банка, прежде чем попадет на полки, пройдёт строгий контроль как минимум дважды: сначала — у производителя, а потом — на пивоваренном производстве. Так что технологические ошибки здесь исключены.

Стекло не требует специального покрытия — оно и без него не вступает в реакцию с пивом. Но не исключает воздействия солнечных лучей — даже коричневая упаковка. Поэтому лучше сразу убирать пиво в холодильник, причём ставить его вертикально.

Пластиковая бутылка (ПЭТ-тара) легка в изготовлении, что снижает розничную цену напитка. К тому же она практически ничего не весит, и это весьма удобно при покупке.

Бытовавшие в былые годы утверждения, что из-за содержания газов и алкоголя пиво вступает в реакцию с пластиком, образуя вредное для здоровья человека соединение дибутилфталат, давно опровергнуты исследованиями научных институтов.

И, конечно, не стоит забывать о том, что на качество пивоваренной продукции также влияет её транспортировка и последующее хранение.

Миф второй: пивной напиток — это не пиво

Вообще-то, понятие «пивной напиток», закреплённое в законодательстве, — это новшество. Такие требования установлены в действующей редакции Технического регламента «О безопасности алкогольной продукции» Евразийского экономического «союза», куда входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Согласно ему пивоваренную продукцию можно производить с частичной заменой солода зерном и (или) зернопродуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов — не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов. Именно по этим причинам такая продукция попадает уже в категорию пивных напитков.

«В результате не только известные и любимые во всём мире бренды пива незаслуженно попали в неё, но и отечественные пивовары лишились возможности предложить нашему потребителю новые, интересные рецептуры пива, вынужденно называя результаты своего труда напитками», — считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

В ассоциации поясняют, что пивным напитком пиво делают даже добавленные натуральные ароматизаторы, например цедра цитрусовых. При производстве многих брендов используют рис, который позволяет достичь более мягкого вкуса. И такая продукция тоже во всём мире считается пивом, и только в нашей стране— пивным напитком. Так что пугаться этого определения не стоит.

Миф третий: пивной алкоголизм

Часто говорят о том, что у нас слишком много пьют пива, а это всё-таки алкогольный напиток. Хотя если посмотреть потребление в пересчёте на чистый спирт, то окажется, что 60% выпитого приходится именно на крепкий алкоголь.

Конечно, в случае с любым напитком с градусами, нужно знать меру. Или отдавать предпочтение безалкогольному пиву, которого сегодня обычно в достатке.

Миф четвёртый: пиво, в том числе безалкогольное, делают из порошка

Получить пиво, просто смешав порошок с водой, технически невозможно. Пивоварение — это высокотехнологичное производство, а сам процесс варки сложный и тщательно выверенный. Он начинается с отбора качественного сырья, из которого затем получают пивное сусло. Затем идёт сбраживание, дображивание, фильтрация, розлив... В крупных компаниях на каждом этапе ведётся строгий контроль соблюдения технологий, чтобы при покупке любимого пива, из какой бы партии ни была бутылка, любитель пенного напитка получал привычные вкус и качество.

Технологии при этом постоянно развиваются, и сейчас, например, хмель на заводы часто поставляют в гранулах — быть может, с этим связано хождение в народе мифа о пиве «из порошка». Однако это не порошок, а удобная для транспортировки форма хмеля.

В рецептуру некоторых сортов включают добавки — фруктов, цедры цитрусовых, специй. Но это не значит, что такое пиво не варят традиционным способом.

Любое пиво, в том числе безалкогольное, производится так же, как и обычное, и состоит из четырёх основных компонентов: воды, хмеля, солода и дрожжей. Производство безалкогольного проходит ровно те же этапы, что и алкогольного, только в конце добавляется ещё один — удаление алкоголя. Основные технологии, которые позволяют выпускать пиво без градусов, — прерывание брожения, использование специальной расы дрожжей, деалкоголизация и мембранная фильтрация. Благодаря этим методам пивоварам удаётся сохранить тот самый вкус.

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