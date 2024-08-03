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Синоптик: Лето входит в новую фазу

  • 3.08.2024, 20:53
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Синоптик: Лето входит в новую фазу

На следующей неделе погода в Беларуси будет под влиянием атмосферных фронтов.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил про ливни и начало экономного лета в Беларуси на неделе 5 – 11 августа.

Рябов отметил, что лето-2024 входит в новую фазу, которую можно охарактеризовать как скромную, спокойную и экономную. С одной стороны, погода будет комфортна за счет приятной августовской температуры в районе климатической нормы. С другой же, в начале недели уже можно ждать пусть кратковременные и мозаичные, но ливни и грозы.

Именно в этот период, в начале недели с 5 по 11 августа, погода в Беларуси будет под влиянием атмосферных фронтов и влажного воздуха с Балтики. При его движении с северо-запада мы получим дожди различной интенсивности и те самые грозы.

- По ночам воздух остынет до +10 - +16 градусов, в дневные часы в понедельник от +18 по западу до +26 по юго-востоку, во вторник +21 - +26, - отметил Рябов.

Антициклон с центром над Польшей повлияет на погоду в Беларуси к середине недели. За счет этого дожди отойдут на восток, и именно в этих районах останется повышенная вероятность кратковременных дождей и, возможно, гроз.

- Температура ночью +10 - +16 градусов. Днем в среду +21 - +27, - сказал телесиноптик.

Говоря о предварительном прогнозе на начало второй половины недели с 5 по 11 августа, Дмитрий Рябов отметил приход обширного погожего антициклона с запада Европы: пусть и с переменной облачностью, но, в основном, без дождей.

- Ветер западной четверти, умеренный. Ночью +13 - +18 градусов. Днем в четверг и в пятницу +23 - +29, - говорит Рябов.

Тот же антициклон сохранит свое влияние и на выходных, 10 и 11 августа. Что касается температуры воздуха, то она будет такой:

- Ночью +13 - +17 градусов, в середине дня в субботу +20 - +26, в воскресенье от +20 в Витебске до +27 в Бресте.

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