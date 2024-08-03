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Как украинские дроны смогли достать один из важнейших аэродромов России

  • 3.08.2024, 21:14
  • 1,422
Как украинские дроны смогли достать один из важнейших аэродромов России

Силы обороны Украины действуют креативно.

Украинские беспилотники 3 августа успешно атаковали Ростовскую область. Под ударом оказался аэродром «Морозовск», где были размещены ПВО, авиационная техника и склады с КАБами.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал «24 Каналу», что Силам обороны удается успешно адаптировать беспилотники к противодействию российским средствам воздушной обороны и РЭБам. Это комплексные действия с применением всех возможных вариантов работы украинских дронов.

- В своих предположениях я делал бы ставку на креативность Сил обороны, ведь они отрабатывают различные тактики, – сказал он.

Работа украинских беспилотников

Иван Ступак отметил, что россияне, комментируя работу украинских дронов, утверждали, что они действовали очень уверенно. ПВО на аэродроме «Морозовск», вероятно, отсутствовала, из-за неизвестных обстоятельств.

Украинские военные, во время атак по территории страны-агрессора, фиксируют, где и когда пропала связь с беспилотником до момента попадания в цель. Это означает, что он был сбит. Остальные дроны, которые остаются в воздухе меняют маршрут полета, чтобы атаковать цель с другой стороны.

«Это показывает насколько гибкая система. Если беспилотник сбит, то это означает, что там есть противодействие и нет смысла лететь в этот регион, поэтому стоит облететь его», – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

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