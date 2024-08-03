Как украинские дроны смогли достать один из важнейших аэродромов России 3.08.2024, 21:14

1,422

Силы обороны Украины действуют креативно.

Украинские беспилотники 3 августа успешно атаковали Ростовскую область. Под ударом оказался аэродром «Морозовск», где были размещены ПВО, авиационная техника и склады с КАБами.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал «24 Каналу», что Силам обороны удается успешно адаптировать беспилотники к противодействию российским средствам воздушной обороны и РЭБам. Это комплексные действия с применением всех возможных вариантов работы украинских дронов.

- В своих предположениях я делал бы ставку на креативность Сил обороны, ведь они отрабатывают различные тактики, – сказал он.

Работа украинских беспилотников

Иван Ступак отметил, что россияне, комментируя работу украинских дронов, утверждали, что они действовали очень уверенно. ПВО на аэродроме «Морозовск», вероятно, отсутствовала, из-за неизвестных обстоятельств.

Украинские военные, во время атак по территории страны-агрессора, фиксируют, где и когда пропала связь с беспилотником до момента попадания в цель. Это означает, что он был сбит. Остальные дроны, которые остаются в воздухе меняют маршрут полета, чтобы атаковать цель с другой стороны.

«Это показывает насколько гибкая система. Если беспилотник сбит, то это означает, что там есть противодействие и нет смысла лететь в этот регион, поэтому стоит облететь его», – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com