Lego к 2026 году намерен делать половину наборов из экопластика 30.08.2024, 2:11

А к 2032 году – все 100%.

К 2026 году производитель конструкторов Lego планирует использовать пластик из возобновляемых материалов для производства половины своих кирпичиков, а к 2032 году – перейти на него полностью. Об этом пишет The Guardian.

Сейчас из пластика, который изготовлен из кулинарного жира, пищевых отходов или переработанных материалов, Lego производит 22% своих разноцветных блоков. Обычный пластик получают из ископаемого топлива – нефти, газа и угля, которые при сгорании влияют на изменение климата.

Рынок более экологичного пластика только развивается, поэтому Lego вынужден платить за него на 70% больше, чем за обычный. В компании надеются, что именно их спрос и инвестиции подтолкнут индустрию к развитию – и в конечном итоге цены на альтернативный пластик снизятся. Тогда Lego будет проще достичь своей цели: полностью перейти на него к 2032 году.

Компания уже протестировала более 600 альтернатив обычному пластику. В прошлом году Lego отказался от идеи производить кирпичики из переработанных бутылок, поскольку это оказалось совсем нерентабельным. Сейчас, наряду с частичным использованием более экологичных материалов, датский производитель расширяет программу Replay, в рамках которой можно вернуть старые пластиковые кирпичики на заводы.

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