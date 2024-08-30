Минчанин расчленил и закопал тело тестя и 13 лет получал его пенсию 30.08.2024, 4:46

2,218

Родственники мужчину не искали.

В Минске мужчина убил тестя и 13 лет получал его пенсию. Подробности уголовного дела рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.

В июле 2022-го в поле зрения правоохранителей попал 54-летний минчанин, на протяжении нескольких лет получавший пенсию по паспорту тестя. При этом, чтобы получить пенсионные выплаты за родственника фигурант подыскивал престарелых людей, вклеивал их фото в документы и так обманывал сотрудников почты.

Чтобы найти сочувствие, своим пособникам он рассказывал, что не может помочь тяжело больному родственнику из-за тяжелых жизненных обстоятельств.

По данному факту СК возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Однако еще выяснилось, что пока минчанин получал пенсию родственника, вся семья не знала и не беспокоилась о том, где же находится сам пенсионер, выходивший на связь последний раз летом 2009-го.

Такое «холодное» отношение близкие испытывали к пенсионеру из-за его образа жизни и злоупотребления алкоголем. Мужчина конфликтовал и с супругой, и с дочерью, бродяжничал, поэтому его никто не искал.

Однако следователи установили, что в этот раз минчанин исчез не просто так. И пришли к выводу, что только зять может знать, где находится его тесть. Мужчина скрывался и был объявлен в розыск, но в конце июля 2023-го его задержали. Тогда на допросе он признался, что тесть давно умер, не вдаваясь в подробности.

Осенью 2023-го минчанина приговорили к трем годам заключения по делу о мошенничестве с пенсией.

А расследование исчезновения пенсионера продолжилось. На допросах зять все время менял показания. И в итоге все же признался, что летом 2009-го они вместе выпивали, пока другие домочадцы были на даче. Возникла ссора, и когда тесть схватился за нож, зять взял кухонный топорик и ударил его по голове. Пенсионер скончался на месте. Его тело родственник расчленил в ванной, а после упаковал в пакеты и закопал в лесополосе недалеко от дома.

В июле 2024-го были проведены масштабные раскопки в городском парке, в ходе которых были обнаружены человеческие останки. Эксперты установили, что это части тела пропавшего пенсионера.

Минчанина еще буду судить за убийство заведомо престарелого лица (п.2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурант сотрудничает со следствием.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com