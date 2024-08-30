Ученые нашли способ соединить металл и дерево без клея 30.08.2024, 6:13

Технологическое чудо.

Исследователи из Технического университета Граца разработали инновационный метод соединения древесины с металлами и полимерами без использования клея или винтов, применяя технологии 3D-печати и ультразвуковой сварки, передает «Новое время».

Древесина, как возобновляемый и экологически нейтральный материал, обладает высокой прочностью и легкостью, что делает ее привлекательной для использования в различных отраслях, включая автомобильную, авиационную и мебельную промышленность.

Команда под руководством Серхио Амансио из Института материаловедения и соединения успешно протестировала две технологии, которые позволяют добиться прочных соединений древесины с другими материалами. Первый метод, называемый AddJoining, использует 3D-печать для нанесения полимерного композита прямо на поверхность древесины. Печатный материал проникает в поры древесины, создавая прочное соединение, аналогичное клеевому, но без использования химикатов.

Второй метод использует ультразвуковую сварку, при которой высокочастотная вибрация вызывает трение и тепло, плавя поверхность полимера, который затем проникает в поры древесины. Это позволяет создать стабильное соединение, основанное на механическом сцеплении и адгезии.

Оба метода продемонстрировали высокую эффективность в тестах на механическую нагрузку. Исследователи планируют продолжить работу с промышленными партнерами для дальнейшего совершенствования технологий, что позволит заменить менее экологичные материалы на возобновляемую древесину, минимизируя использование химикатов и повышая устойчивость производства.

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