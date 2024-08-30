Россия перебросила в Украину уникальную технику из Арктики 4 30.08.2024, 7:33

4,946

ВСУ успешно ее сожгли в украинских южных степях.

Российские оккупационные войска перебросили арктическую бригаду морской пехоты и уникальную технику из Арктики в Украину. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Мы здесь видели даже арктическую бригаду морской пехоты, поэтому нас уже удивить чем-то сложно. Правда, нас удивили наличием здесь уникальной техники, которая предназначена для Арктики, которую успешно сожгли в украинских южных степях. Вот здесь они действительно смогли нас удивить, потому что это уникальная техника, дорогая, и использовать ее таким образом — это кощунство», — сказал Плетенчук.

Он также отметил, что российская армия пока не может применять морскую пехоту по назначению.

«На нашем направлении это сейчас невозможно. Боевые возможности именно морской пехоты сильно уменьшены. Сами корабли в море выйти не могут, и рисковать они не готовы. Например, они не рискуют использовать в море большие десантные корабли, которые для этого предназначены. Соответственно, о высадке морского десанта в этом контексте даже и говорить не приходится», — подчеркнул Плетенчук.

Представитель ВМС пояснил, что высадка десанта в большинстве случаев не проводится как самостоятельная операция, поскольку для этого должна быть встречная операция на суше, а такие возможности у россиян «сильно упали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com