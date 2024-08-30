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The Hill: Путин «убит», в Кремле беспорядок

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  • 30.08.2024, 7:43
  • 12,974
The Hill: Путин «убит», в Кремле беспорядок

Прежнего главы РФ больше нет.

В начале наступления украинской армии в Курской области могло показаться, что речь идет о краткосрочной операции, однако теперь становится очевидно, что Главком ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, а Россия не сможет вернуть контроль над утраченными территориями без вывода своих войск из Украины и переброски их на Курское направление.

Об этом говорится в материале The Hill.

Издание отмечает, что прорыв украинских сил под Курском подорвал моральный дух российских военных и привел к беспорядкам внутри Кремля.

«Драматическое вторжение Украины в Россию изменило динамику войны и еще больше раскрыло слабость Кремля, пробивая еще одну трещину во все более хрупком монолите», - сказано в статье.

На фоне событий в Курской области в воздухе снова повис вопрос: рухнет ли кремлевский режим.

«Президент Владимир Путин, когда-то столь прочно контролировавший ситуацию, кажется потрясенным, бродя во сне по скучным встречам, которыми он когда-то командовал с угрозой и властью. Исчезли угрозы ядерной эскалации, летние каникулы в Сибири без рубашки и странные речи против Запада», - пишет издание.

Аналитики подчеркивают, что прежнего Путина больше нет.

Издание также отмечает экономические проблемы России, связанные с войной.

«Российское правительство находится под давлением. Ключевая процентная ставка Центрального банка составляет 18 процентов и продолжает расти, однако инфляция также растет, приближаясь к 10 процентам. Щедрые государственные выплаты семьям и пенсионерам военных, а также подозрительно дорогие инфраструктурные проекты и вызванный войной рост ВВП на 3,2 процента могут помочь облегчить боль, но они не могут скрыть эффект ужесточения санкций и реальность сокращения резервов Центрального банка», - отмечают журналисты.

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