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В Израиле заявили о ликвидации командира «Исламского джихада»

  • 30.08.2024, 7:56
В Израиле заявили о ликвидации командира «Исламского джихада»

В ходе антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.

Израильские силы ликвидировали нескольких боевиков в ходе антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан возле мечети в городе Тулкарм. Среди убитых был командир организации «Исламский джихад» Муххаммад Джаббер, известный как Абу Шуджаа.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении израильской стороны указывается, что за первые сутки совместной антитеррористической операции ЦАХАЛ, ISA и пограничной полиции в Дженнине и Тулкарме «ликвидировано 12 террористов, задержаны более 10 находившихся в розыске подозреваемых, демонтированы десятки взрывных устройств».

В частности, в Тулкарме пять исламистов «прятались в мечети» и были ликвидированы.

«Среди ликвидированных террористов был Мухаммад Джаббер, «Абу Шуджаа», глава террористической сети в Нур Шамсе, участвовавший в многочисленных терактах», - рассказали в ЦАХАЛ.

Также отмечается, что израильские силовики демонтировали десятки взрывных устройств, задержали подозреваемых в терроризме и изъяли оружие, в том числе пулеметы М-16, боеприпасы и дополнительную военную технику.

Во время проведения антитеррористических мероприятий один военный ЦАХАЛ получил ранение средней тяжести, и был эвакуирован и госпитализирован.

В Армии обороны Израиля также обнародовали видео и фото данной антитеррористической операции.

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