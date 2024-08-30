В Израиле заявили о ликвидации командира «Исламского джихада»
- 30.08.2024, 7:56
В ходе антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.
Израильские силы ликвидировали нескольких боевиков в ходе антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан возле мечети в городе Тулкарм. Среди убитых был командир организации «Исламский джихад» Муххаммад Джаббер, известный как Абу Шуджаа.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В заявлении израильской стороны указывается, что за первые сутки совместной антитеррористической операции ЦАХАЛ, ISA и пограничной полиции в Дженнине и Тулкарме «ликвидировано 12 террористов, задержаны более 10 находившихся в розыске подозреваемых, демонтированы десятки взрывных устройств».
В частности, в Тулкарме пять исламистов «прятались в мечети» и были ликвидированы.
«Среди ликвидированных террористов был Мухаммад Джаббер, «Абу Шуджаа», глава террористической сети в Нур Шамсе, участвовавший в многочисленных терактах», - рассказали в ЦАХАЛ.
Также отмечается, что израильские силовики демонтировали десятки взрывных устройств, задержали подозреваемых в терроризме и изъяли оружие, в том числе пулеметы М-16, боеприпасы и дополнительную военную технику.
Во время проведения антитеррористических мероприятий один военный ЦАХАЛ получил ранение средней тяжести, и был эвакуирован и госпитализирован.
В Армии обороны Израиля также обнародовали видео и фото данной антитеррористической операции.