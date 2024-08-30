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Харрис увеличивает отрыв от Трампа в избирательном рейтинге

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  • 30.08.2024, 7:58
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Харрис увеличивает отрыв от Трампа в избирательном рейтинге

Появились результаты нового опроса.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опережает своего оппонента республиканца Дональда Трампа с результатом 45% против 41%.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство обнародовало результаты совместного опроса Reuters/Ipsos, которые свидетельствуют, что действующий вице-президент вызывает новый энтузиазм среди избирателей и меняет ход гонки накануне выборов в ноябре.

Отмечается, что преимущество в 4 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей было больше, чем 1 пункт, который Харрис имела над бывшим президентом по результатам опроса Reuters/Ipsos, проведенного в конце июля.

Симпатия женщин и латиноамериканцев

Новый опрос, который проводился в течение восьми дней и закончился в среду, 28 августа, с погрешностью в 2%, показал, что демократка имеет серьезную поддержку среди женщин и латиноамериканцев. А среди женщин и испаноязычных избирателей, Харрис опередила Трампа с разницей 49% к 36% - или на 13 процентных пунктов.

Согласно четырем опросам Reuters/Ipsos, проведенным в июле, Харрис опережала Трампа на 9 пунктов среди женщин и на 6 пунктов среди испаноязычных избирателей.

Трамп лидировал среди белых избирателей и мужчин, причем с таким же отрывом, как и в июле. Хотя его преимущество среди избирателей без высшего образования сократилось до 7 пунктов в последнем опросе, по сравнению с 14 пунктами в июле.

В то же время, в семи штатах - Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Аризона, Северная Каролина, Мичиган и Невада, - Трамп опередил Харрис от 45% до 43% среди зарегистрированных в опросе избирателей.

Рост энтузиазма

Около 73% зарегистрированных избирателей Демократической партии в опросе заявили, что они с большим энтузиазмом собираются голосовать в ноябре после того, как Харрис вступила в гонку. И хотя мартовский опрос Reuters/Ipsos показал, что 61% респондентов, которые намеревались проголосовать за Байдена, делали это в основном для того, чтобы остановить Трампа, 52% избирателей Харрис в августовском опросе голосовали, чтобы поддержать ее как кандидата, а не в первую очередь для того, чтобы выступить против Трампа.

Впрочем, избиратели Трампа также выразили энтузиазм в отношении своего кандидата: 64% заявили, что их выбор был больше мотивирован поддержкой Трампа, чем противостоянием с Харрис.

Избиратели признали, что Трамп имеет лучший подход к управлению экономикой США, 45% против 36%, что является большим отрывом, чем в другом опросе Reuters/Ipsos, проведенном на этой неделе.

Период проведения последнего опроса частично совпал с Национальным съездом Демократической партии в Чикаго 19-22 августа, где Харрис официально приняла выдвижение от своей партии. Пока неизвестно, удастся ли ей сохранить аналогичный уровень энтузиазма среди электората.

Опрос проводился на национальном уровне и собрал ответы от 4 253 взрослых американцев, в том числе 3 562 зарегистрированных избирателей.

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