Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию 30.08.2024, 8:05

И не планировал встречаться с ним.

Президент Франции Эммануэль Макрон не знал о приезде владельца Telegram Павла Дурова в страну и не планировал встречаться с ним.

Об этом сообщает Reuters.

«Я совершенно не знал о приезде господина Дурова во Францию, и это вполне нормально, потому что я не знаю о приездах и отъездах граждан со всего мира, независимо от того, имеют они французское гражданство или нет», - заявил Макрон на пресс-конференции в четверг во время двухдневного визита в Сербию.

Он также поддержал решение Франции в 2021 году предоставить Дурову французское гражданство по редкой процедуре для высокопоставленных лиц.

«Это часть стратегии, которая позволяет женщинам и мужчинам, будь то художники, спортсмены или предприниматели, когда они прилагают усилия для изучения французского языка и развивают богатство, инновации... получать французское гражданство», - сказал президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com