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Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию

  • 30.08.2024, 8:05
Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию

И не планировал встречаться с ним.

Президент Франции Эммануэль Макрон не знал о приезде владельца Telegram Павла Дурова в страну и не планировал встречаться с ним.

Об этом сообщает Reuters.

«Я совершенно не знал о приезде господина Дурова во Францию, и это вполне нормально, потому что я не знаю о приездах и отъездах граждан со всего мира, независимо от того, имеют они французское гражданство или нет», - заявил Макрон на пресс-конференции в четверг во время двухдневного визита в Сербию.

Он также поддержал решение Франции в 2021 году предоставить Дурову французское гражданство по редкой процедуре для высокопоставленных лиц.

«Это часть стратегии, которая позволяет женщинам и мужчинам, будь то художники, спортсмены или предприниматели, когда они прилагают усилия для изучения французского языка и развивают богатство, инновации... получать французское гражданство», - сказал президент.

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