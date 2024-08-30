«Парни годами присылают огоньки на сториз. Где инициатива и рыцарство?» 1 30.08.2024, 8:12

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Крик души белоруски.

Белоруска Елена (имя изменено в целях безопасности) в соцсетях возмутилась безынициативностью современных парней — ее поддержали многие пользователи, пишет nashaniva.com.

«Я устала от того, что парни не хотят ничего делать. Максимум, на который они способны, — огоньки прислать на сторис. И так может тянуться годами. У меня это вызывает истерический смех. Хуже может быть только, когда присылают виртуальные цветы — эмоджи в форме цветов», — возмущается девушка.

По мнению Елены, в современном мире все идет к тому, что девушек все больше заставляют занижать стандарты отношений:

«Мы должны уже и первыми написать, и какие-то шаги предпринять. Рыцарство и инициатива от парней исходят. Я не требую чего-то экстремального — чтобы 101 розу сразу. Но хочется немного в этом и так несправедливом и сложном для женщин мире, где нет равенства на самом деле, чувствовать себя более расслабленно, чтобы в твою сторону делали какие-то жесты».

Елена рассуждает о том, что реакции в соцсетях — это иногда только реакции, без какого-то продолжения, но она не может понять, когда это тянется годами, без какой-то минимальной попытки коммуникации.

«У каждой девушки, кажется, есть такие поклонники, которые месяцами ставят огоньки, без слов каких-то, без ничего. И это выглядит немного крипово и странно, так как для меня общение в интернете, в том же директе с подписчиками — это про качественную коммуникацию. В конце концов, те же огоньки прилетают тебе в сообщении, ты на это отвлекаешь свое внимание. Если человек хотел показать свою реакцию, не привлекая внимания, мог бы просто оставить лайк».

Девушка считает, что если ты действительно заинтересовала человека, он пойдет на все, чтобы продемонстрировать это: «и цветы пришлет, и из другого города приедет, и из другой страны, и на свидание позовет».

«Я выбираю быть без отношений вообще, если они не делают мою жизнь лучше в финансовом или эмоциональном плане. Лучше я сама себе куплю цветы и устрою свидание, схожу в классное место (одна или с подругой), чем буду терять время на странных парней, которые не могут даже проявить инициативу в ХХІ веке», — говорит Елена.

При этом, говорит Елена, она уже обжигалась на сценариях, когда сама делала первые шаги:

«Если девушка написала первая, некоторые так воспринимают: значит, ей можно манипулировать, значит она уже влюбилась в меня и можно дальше не стараться. Такое вот неадекватное отношение встречается».

Психолог: «Огоньки — новая культурная норма в проявлении симпатии, но вам решать, достаточно ли этого»

Психолог Виолетта Никитик отмечает, что влияние соцсетей на нашу жизнь и коммуникацию становится все более заметным, так как там мы проводим очень много времени.

«Как раньше мы могли идти по улице, и кто-то нам улыбался, мог сделать комплимент или обратить внимание, так теперь может прислать в ответ на сториз огоньки, это стало новой нормой. И это может быть просто проявлением симпатии, без чего-то серьезного. Но одновременно и началом отношений, стартом коммуникации. Если вы не понимаете, на что конкретно таким образом намекает человек, и вас это беспокоит, можно спросить о значении огоньков напрямую».

Виолетта замечает, что среди ее клиенток также встречаются жалобы на безынициативность, но она не советует переносить единичные кейсы на поведение всех мужчин без исключения.

Самое главное, по мнению психолога, глобально понять, с каким человеком вам хочется строить отношения.

«Какой партнер вам нужен? Инициативный или нет? С каким человеком вам будет хорошо? С кем вы будете в безопасности и счастливы? Ищите вокруг себя, наблюдайте и анализируйте, и, главное, опирайтесь на свои ощущения. Если вы точно знаете, что вам нужно, то не обращаете внимание на поверхностное, инфантильное, несерьезное, вы сразу понимаете, какие проявления личности и коммуникация говорят о том, что это не ваш человек».

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