Полковник ВСУ: Россияне посылают в бой «живых мертвецов» 30.08.2024, 8:17

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Это уже даже не «мясные» штурмы.

В Харьковской области российские группировки пытаются продвигаться малыми штурмовыми группами или осуществляют одиночное перемещение как для выполнения боевых задач, так и для выполнения специальных задач, например, логистики.

Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель оперативно-тактической группировки «Харьков», полковник Виталий Саранцев. Отмечается, что в обоих случаях противник обнаруживается украинскими Силами обороны, после чего по врагу наносят огневое поражение с помощью FPV-дронов или других имеющихся средств.

Он добавил, что противник пытается придумывать различные способы, но сейчас в основном использует две тактики. Недавно на направлении Глубокое-Липцы враг использовал тактику «живых мертвецов».

«То есть он использует определенное количество личного состава, посылает их в бой для того, чтобы разоблачить нашу систему огня, и уже после того нанести нам огневое поражение. Эти люди – смертники, они идут фактически даже не на «мясной штурм», а просто на убой», – акцентировал Саранцев.

Что касается Волчанска, то здесь основной тактикой россиян остается одиночное перемещение к определенной точке, где затем собирается группа, которая, по возможности, начинает более широкие действия.

«Противник пытается перебрасывать людей на определенную локацию различными путями. Они доходят до какой-то локации, далее формируют такой ударный кулак, которым выполняют дальнейшие боевые задачи, занимая какой-то объект, здание или какую-то локацию. Там противник находится, пока его окончательно не выбивают или пока те, кто там остаются не принимают решение отступить», – подчеркнул Саранцев.

Он добавил, россияне продвигаются, насколько это возможно, вдоль зданий, перебираются через городскую застройку, используя имеющиеся коммуникации – даже подземные.

«Просачиваются в какую-то локацию, там сплачиваются и уже пытаются или удержать занятую локацию, или идти дальше вперед. Впрочем, ни то, ни другое им не удается долгое время удержать. Обязательно наносится огневое поражение, и противник или уничтожается, или отступает», – отметил спикер ОТГ «Харьков».

По словам Саранцева, россияне пытаются использовать для выполнения задач логистики танки, бронетранспортеры или МТЛБ с наваренной антидроновой защитой. Враг сажает туда свой десант в количестве до 10 человек и пытается таким образом переместить личный состав на исходные позиции для выполнения дальнейших боевых задач.

«При этом такая боевая техника теряет свои боевые способности. В танке уменьшается маневренность и способность нанести огневое поражение. Соответственно, по нему гораздо легче наносить огневой удар с помощью артиллерии», – сказал он.

Военный отметил, что в последнее время украинским подразделениям удается заставить врага снизить использование авиации. Этому есть несколько причин.

«Основная – это неоднократные сообщения о том, что на нашем направлении усилена противовоздушная оборона. Это важнейший аргумент для противника, который перед тем, как использовать авиацию, дважды или трижды подумает, стоит ли это делать. Кроме того, у противника значительно уменьшилось количество этого вооружения. Значительно уменьшилось количество боеприпасов, которые он может использовать с помощью тактической авиации. И поэтому он предпочитает использовать ее на других, более важных для себя направлениях – в частности, Курская область и Покровское направление Донецкой области», – акцентировал спикер ОТГ «Харьков».

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