США заказали производство ракет Javelin на $1,3 миллиарда

США заказали производство ракет Javelin на $1,3 миллиарда1
- 30.08.2024, 8:22
Сколько передадут Украине?
Крупные компании Lockheed Martin и Raytheon получили от армии США заказы на производство противотанковых реактивных комплексов Javelin на общую сумму 1,3 миллиарда долларов. Часть этих ракет должна быть предоставлена Украине в рамках оборонной помощи.
Об этом сообщают «Голос Америки» и RTX.
Американская армия заключила контракт на 2024 финансовый год на производство ракет Javelin с Javelin Joint Venture (JJV). Кроме ракет, речь идет также о сопутствующем оборудовании и услугах на указанную выше сумму.
Отмечается, что сейчас это самый крупный контракт на производство Javelin, и соглашение является частью контракта на производство бессрочных поставок и неопределенного количества (IDIQ), который первоначально был заключен в мае прошлого года.
В заявлении совместного предприятия производителей указывается, что в прошлом году JJV начало наращивать производство, чтобы увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год до конца 2026 года.
Как уточняет «Голос Америки», по этому контракту более 4 тысяч ракет Javelin будут отправлены Штатами в Украину для пополнения запасов данного вооружения в ВСУ.