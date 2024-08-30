Соболенко встретила своего двойника на матче US Open
- 30.08.2024, 8:27
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Фотофакт.
Беларусская теннисистка Арина Соболенко встретила на трибуне мини-копию себя после победного матча на US Open против итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 6:1).
На нижней трибуне за игрой белоруски наблюдала юная болельщица, которая была одета в такую же майку, что и Арина. На левой руке девочки был нарисован тигр — копия татуировки теннисистки, а руках фанатка сжимала плюшевого тигренка.
После игры Арина подошла к маленькой копии себя, чтобы сфотографироваться и оставить для преданной болельщицы автограф на большом розовом мяче.
— Это был действительно восхитительный момент. Я просто подняла глаза и увидела на большом экране как бы мини-себя. Это было так мило, — сказала Соболенко после матча.