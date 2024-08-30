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Монголы, вы можете прославиться в веках

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.08.2024, 8:35
Монголы, вы можете прославиться в веках

А российский народ снова станет вашими данниками.

Путин собирается 3 сентября посетить с официальным визитом Монголию, сообщает Кремль. Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух пригласил его для участия в празднике по случаю 85-летия победы СССР и Монголии над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

Как раз 3 сентября исполнятся 20 лет со дня штурма захваченной террористами школы в Беслане. «Новая газета Европа» обратила внимание, что 10-ю и 15-ю годовщину теракта Путин также провел в Монголии на праздновании победы над японцами. В 5-ю годовщину Беслана тот же самый вояж совершал и греющий тогда президентское место Медведев.

Важно, что Путин впервые поедет в страну, которая должна арестовать его по ордеру из Гааги. В конце 2023 года судья из Монголии впервые стал судьей МУС,

Монголы, вы можете прославиться в веках! Пожалуйста, россияне (и, уверены, украинцы тоже) простят вам все, в смысле, 300 лет Ига на Руси!

А российский народ снова станет вашими данниками. Просите, что угодно!

Телеграм-канал «СерпомПо»

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