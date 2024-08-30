FIAT презентовал недорогое авто повышенной проходимости
- 30.08.2024, 8:39
Хэтчбек показали в Бразилии.
Линейку компактного FIAT Argo 2024 пополнила внедорожная модификация Endurance. Хэтчбек повышенной проходимости презентовали в Бразилии и в этой стране он уже выходит на рынок по цене 80 тыс. реалов, что эквивалентно $14 500. Об этом сообщается на официальном сайте FIAT.
Новый FIAT Argo Endurance — конкурент VW CrossPolo. Ему увеличили клиренс до 186 мм, добавили защитный пластиковый обвес и внедорожные шины размером 205/60 R15.
Салон FIAT Argo Endurance отделан износостойкими материалами. Бюджетная модель получила 7-дюймовый тачскрин, также комплектация включает кондиционер, бортовой компьютер, сигнализацию и электростеклоподъемники. За доплату предлагают парктроник и противотуманные фары.
Новый FIAT Argo Endurance предлагают только с 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. В качестве топлива можно использовать и этанол.
Привод у FIAT Argo Endurance исключительно передний, однако подвеска усилена для бездорожья. Угол въезда составляет 20,5°, а съезда — 33°.