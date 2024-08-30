Названы три причины крушения самолета F-16 в Украине 30.08.2024, 8:44

В Пентагоне дали свой комментарий.

В понедельник, 26 августа, РФ совершила самый массированный обстрел Украины с помощью ракет и дронов-камикадзе. Отбивались от вражеской атаки как с помощью систем ПВО, так и военной авиации. В тот же день потерпел крушение один из американских истребителей F-16, который пилотировал Алексей Месь Moonfish. Обучение он проходил на территории США, сообщает «Голос Америки».

Источник утверждает, что причиной авиакатастрофы мог стать «дружественный огонь». Кроме того, в ВС ВСУ рассматривают и причину ошибки пилота, а также техническую неисправность самого самолета.

Сейчас еще рано говорить о том, что же стало истинной причиной трагедии, так как расследование еще продолжается.

А вот депутат ВРУ Марьяна Безуглая утверждает, что Меся сбила своя же система ПВО, так как между наземными службами и летчиками очень плохая коммуникация. На своей странице в соцсети Безуглая написала, что Меся сбила своя же система ПВО — Patriot.

При этом в докладе написали, что якобы летчик не «справился с управлением самолета». Украинские военкоры уже предложили Безуглой вручить звание «героя РФ» за такие посты.

Накануне в Генштабе Украины подтвердили гибель летчика Меся, которого на днях похоронили в родном городе.

В пресс-службе Пентагона заявили, что они не могут подтвердить информацию о том, что F-16 был сбит системой Patriot. Эту информацию должны подтвердить или опровергнуть в Киеве.

Журналисты из CNN подчеркнули, что Пильщиков и Месь считались одними из лучших украинских пилотов, которых изначально собирались готовить для F-16. Пильщиков погиб год назад в ходе тренировочного полета. Месь прошел свой курс обучения в США, но ушел из жизни через год, после Пильщикова.

Один из американских чиновников заявил, что причиной авиакатастрофы с участием Меся могла стать именно ошибка самого пилота.

Президент Украины Зеленский призывает Запад поставить Киеву не 80 истребителей F-16, а от 120 до 130 единиц.

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что все самолеты F-16 будут находиться за 40 км от линии фронта, чтобы уничтожать крылатые ракеты и наземные цели врага.

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