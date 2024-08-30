СМИ: Казахстан согласился «душить» российскую экономику 30.08.2024, 8:47

И получил бонус от Запада.

Союзнические отношения России с участниками пророссийского экономического блока ЕАЭС трещат по швам, когда дело касается соблюдения странами организации западных финансовых санкций против Москвы.

Сначала банки Кыргызстана остановили операции с рублями через СПБ, а теперь банки Казахстана приостановили денежные переводы через платежную систему «Золотая корона» после того, как компания «Центр финансовых технологий», занимающаяся разработкой ПО для упомянутой платежной системы, попала под американские блокирующие санкции.

К приостановке переводов прибегли HalykBank, RBK, Freedom Bank и «Евразийский банк», а Citibank и вовсе объявил о прекращении работы с рублевыми счетами, пишет The Moscow Times.

В свою очередь, «Центркредит» прекратит с октября осуществлять транзакции в РФ в долларах и евро, Kaspi обещает приостанавливать или полностью блокировать операции партнеров, если они хотя бы косвенно находятся под санкциями. После того как казахстанские банки начали массово присоединяться к финансовым санкциям против РФ, негласно помогая постепенно погружать российскую экономику на дно, Казахстан получил бонус от Запада: со страны начали снимать старые запреты на полеты в ЕС, США и Канаду. В мае решение о разрешении полетов приняли в ЕС, а на этой неделе ограничения сняли США и Канада.

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