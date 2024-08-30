«Ситуация у Лукашенко шаткая» 30.08.2024, 8:55

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Мечущийся диктатор никому не нужен.

Мониторинговые паблики сообщают, что в Беларуси применили авиацию, чтобы сбить российский «Шахед». На это могут быть разные причины.

Об этом «24 Каналу» рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

Как отметил Джигун, Лукашенко мечется, пытаясь достичь желаемого, но не готов платить за это высокую цену. В контексте войны в Украине он вполне может пробовать спихивать все на так называемое «союзное государство», чтобы избежать ответственности.

«После завершения войны Лукашенко точно будет говорить, что ответственности на нем нет, потому что есть «союзное государство». А Путин принял политическое решение. Лукашенко понимает свою зависимость от Путина. Но пытается остаться в стороне от основных судебных процессов, которые его ожидают», – сказал Джигун.

В свое время Путин фактически помог Лукашенко удержаться в Беларуси в 2020 году. Поэтому в целом ситуация у него достаточно шаткая.

«В этом контексте ситуация с «Шахедом» в Беларуси является достаточно неоднозначной. Это может свидетельствовать как о военной халатности, так и о желании Лукашенко показать, что они якобы ни на чьей стороне. Или же вообще такой была договоренность между Россией и Беларусью», – отметил эксперт.

Ранее политолог Анатолий Котов в интервью Charter97.org заявил, что непредсказуемый Лукашенко не устраивают ни одну из сторон и до конца года его не будет.

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