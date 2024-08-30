Россияне после разгрома штурмовой группы сдались в плен ВСУ на Торецком направлении
- 30.08.2024, 9:05
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Украинский спецбатальон показал видео зачистки населенного пункта.
Воины специального батальона «Шквал» и 5-го стрелкового батальона ВСУ во время зачистки населенного пункта на Торецком направлении взяли в плен трех российских штурмовиков, другие оккупанты были уничтожены в бою.
Об этом сообщает 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
Отмечается, что во время эвакуации пленных россияне непрерывно били по населенному пункту из артиллерии, хотя знали о присутствии там своих солдат.
Впоследствии российским оккупантам, сдавшимся в плен, оказали домедицинскую помощь и уже дождавшись сумерек вытащили из-под ударов их же войск.
«Теперь эта троица поможет нам вернуть украинцев домой», — говорится в сообщении.