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Россияне после разгрома штурмовой группы сдались в плен ВСУ на Торецком направлении

  • 30.08.2024, 9:05
  • 4,566
Россияне после разгрома штурмовой группы сдались в плен ВСУ на Торецком направлении

Украинский спецбатальон показал видео зачистки населенного пункта.

Воины специального батальона «Шквал» и 5-го стрелкового батальона ВСУ во время зачистки населенного пункта на Торецком направлении взяли в плен трех российских штурмовиков, другие оккупанты были уничтожены в бою.

Об этом сообщает 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Отмечается, что во время эвакуации пленных россияне непрерывно били по населенному пункту из артиллерии, хотя знали о присутствии там своих солдат.

Впоследствии российским оккупантам, сдавшимся в плен, оказали домедицинскую помощь и уже дождавшись сумерек вытащили из-под ударов их же войск.

«Теперь эта троица поможет нам вернуть украинцев домой», — говорится в сообщении.

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