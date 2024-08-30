Le Monde: Российских наемников возвращают из Буркина-Фасо в Курскую область 1 30.08.2024, 9:30

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Речь идет о военных из бригады «Медведи».

Наемники из российской бригады под названием «Медведи» покидают Буркина-Фасо. Их возвращают, чтобы отразить наступление ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает на Le Monde.

По данным издания речь идет о группе численностью около ста человек. Они прибыли в столицу африканского государства Уагадугу в мае с целью обеспечивать защиту главу хунты капитана Ибрагима Траоре.

Le Monde пишет, что причиной отъезда российских наемников из Африки является их перевод под Курск для обороны области от наступления ВСУ, идущего с 6 августа. Журналисты вышли на связь по Telegram с командиром бригады Виктором Ермолаевым, - и тот подтвердил информацию о выводе боевиков.

В бригаде «Медведи» отрицают связь с Минобороны РФ. Однако есть свидетельства, что с ней контактировали некоторые руководители российского оборонного ведомства. Так, 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который в настоящее время курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь в Перевальном в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.

Военная хунта захватила власть в Буркина-Фасо в 2020 году. Хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо наладили тесные оборонные и дипломатические связи с Россией. После переворотов в этих странах был образован Альянс государств Сахеля.

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