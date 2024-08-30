Провал Путина и «дело генералов» Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

30.08.2024, 9:32

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Таращат глаза, двигают жабрами, раскрывают рты.

Раньше они ходили с горящими золотом звездами на погонах, с орденскими планками на мундирах. Теперь сидят растерянные в судебных «аквариумах», словно океанические рыбы, извлеченные с необъятных денежных просторов, попавшие в чекистские сети. Таращат глаза, двигают жабрами, раскрывают рты.

«Дело генералов» нужно для одного – списать на Минобороны политический провал Путина и его чекистов 24 февраля. «Все пошло не по плану» не потому, что лично Путиным было принято заведомо проигрышное для страны катастрофическое решение, а по той причине, что в «Минообороны все разворовали».

То есть, задача в том, чтобы переложить ответственность с себя на подчиненных Шойгу, использовать их в качестве «громоотвода».

Собственно, так эта система «делегирования ответственности» работала всегда. Вспомните многочисленные, год за годом ответы пресс-секретаря Пескова, смысл которых всегда один – «это не наш (т.е. не Путина) вопрос, обратитесь в Минобороны, МИД, губернаторам» и т.п.

Коротко говоря, чтобы теряющий даже опросную поддержку Путин продолжал править, часть генералов должны быть осуждена. Вот и весь смысл «дела генералов».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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