«Начинаю уставать от регулярных «косяков» новой машины» 5 30.08.2024, 9:38

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Белорус купил авто в салоне — и через три недели начались сюрпризы.

В понимании среднестатистического водителя новая машина – это отсутствие проблем, с которыми сталкиваются владельцы «бэушки». Но практика показывает, что и новое может доставлять хлопот не меньше, чем автомобили-старички.

Читатель ABW.BY Юрий приобрел новую машину в автосалоне, сдав свою предыдущую по популярной нынче схеме trade-in. Но к его удивлению, всего через три недели приборная панель автомобиля стала сигнализировать об ошибках.

Юрий: «Ошибки были разные, в основном по электронике. Машина гарантийная, поэтому обратился к дилеру за устранением возникших проблем. Справедливости ради отмечу, что сделали работу быстро – подключили компьютер, настроили что-то и все исправили. «Так бывает» – сказал при этом мастер автосервиса.

Но это «так бывает» повторилось еще через неделю – опять ошибка на панели, которая вновь вынудила меня обратиться в автосервис. Заменили один из датчиков. Времени это заняло немного, но все же ради посещения СТО пришлось отпрашиваться с работы.

Еще через пару дней дала о себе знать мультимедийная система – перестало работать радио. В автосервисе сняли обшивку потолка, нашли причину – и опять оперативно ее устранили.

Машина мне нравится, мне в ней комфортно, удобно. Семья такого же мнения. Но я стал сомневаться в правильности своего выбора. С одной стороны, поломки незначительные и их быстро устраняют. Но с другой – терпение не безгранично. Если я даже по мелочам буду ездить в автосервис постоянно, то это никуда не годится.

Я начинаю уставать от постоянных «косяков» с новой машиной. В сервисной книжке уже полно записей: я не это себе представлял, покупая новое авто. И что делать? Ставить перед дилером вопрос о возврате машины? Пока эта мысль на паузе – видимо, до очередной проблемы с машиной. А реально ли в принципе вернуть продавцу автомобиль в моей ситуации?»

Начнем с того, что пока с претензией о качестве к продавцу Юрий официально не обратился, к автомобилю в любом случае нельзя приклеить ярлык «некачественный товар».

А постановлением Совмина №778 «О мерах по реализации закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» утвержден перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену либо возврату – среди них и автомобили.

Автомобиль относится к технически сложным товарам. И как следует из закона о защите прав потребителей (далее – закон), если такой товар ненадлежащего качества, его можно вернуть лишь в течение 30 дней. Но тут есть оговорка – по истечении данного срока требования о возврате товара ненадлежащего качества можно предъявить лишь при наличии существенного недостатка в товаре (п. 7 ст. 20 закона).

На основании данной нормы закона Совмин определил перечень технически сложных товаров, которые можно вернуть продавцу в случае обнаружения этих самых существенных недостатков. Первый пункт этого перечня – автомобили.

Теперь сложнее. Существенный недостаток законом определяется достаточно широко:

Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара (работы, услуги), определяемой на момент устранения недостатка) либо несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка), или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки.

Мы специально подчеркнули условие, которое теоретически подходит под ситуацию с Юрием, – «выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения». На его основании можно предъявить претензии автосалону, хотя следующая за этим фраза «либо другие подобные недостатки» дает широкий спектр возможностей в трактовке понятия «существенный недостаток».

То есть при выявлении в автомобиле существенного недостатка можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть машину продавцу по истечении 30 дней после покупки.

Но Юрию самому нужно сделать непростой выбор. Постоянно «наслаждаться» проблемами нравящейся ему машины, хотя и устраняются они легко и быстро, либо все же потребовать вернуть за машину деньги из-за существенных недостатков автомобиля. Во втором случае необходимо предъявить дилеру официальную претензию с указанием требования, которое продавец, по мнению покупателя, должен выполнить.

При этом нужно быть готовым к отказу выполнить эти требования. Но тогда продавец обязан назначить независимую экспертизу качества товара – причем за свой счет.

Стоит подготовиться и судебным тяжбам. А дело это, как известно, хлопотное, да еще и с непредсказуемым результатом. Ведь мнение, скорее всего, будет у каждого свое: и у продавца, и у покупателя, и у эксперта. Решит все только суд. Выбор за Юрием.

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