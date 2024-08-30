СМИ: Ракета-дрон «Паляница» поражает Москву сразу из двух городов
- 30.08.2024, 9:46
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Военный эксперт раскрыл детали.
Ориентировочная дальность нового украинского дрона Паляница составляет около 750 километров. Украина таким дроном может нанести удар по Москве сразу с двух своих городов.
В материале «Главреда» говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница достанет до российской столицы из Харькова и Сум.
«Если посмотреть на карту DeepState и навертить линейкой расстояние, то можно предположить, что дрон дотягивается до Москвы, к примеру, из Сум или Харькова», - сказано в материале.
Дальность Паляницы – примерно 750 километров, что позволяет дрону долететь до российской столицы, отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.