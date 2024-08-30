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СМИ: Ракета-дрон «Паляница» поражает Москву сразу из двух городов

  • 30.08.2024, 9:46
  • 6,240
СМИ: Ракета-дрон «Паляница» поражает Москву сразу из двух городов

Военный эксперт раскрыл детали.

Ориентировочная дальность нового украинского дрона Паляница составляет около 750 километров. Украина таким дроном может нанести удар по Москве сразу с двух своих городов.

В материале «Главреда» говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница достанет до российской столицы из Харькова и Сум.

«Если посмотреть на карту DeepState и навертить линейкой расстояние, то можно предположить, что дрон дотягивается до Москвы, к примеру, из Сум или Харькова», - сказано в материале.

Дальность Паляницы – примерно 750 километров, что позволяет дрону долететь до российской столицы, отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.

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