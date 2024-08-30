Минчанин провел вечер с женщиной, а наутро обнаружил, что она мертва

Минчанин провел вечер с женщиной, а наутро обнаружил, что она мертва5
- 30.08.2024, 9:57
- 8,636
Эксперты рассказали, что стало причиной.
Эксперты установили причину смерти 50-летней женщины, чье тело обнаружил у себя в квартире житель Минска, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.
В конце июня в милицию обратился 37-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что в его квартире лежит труп женщины.
Оперативникам, которые прибыли на место, он пояснил, что с погибшей познакомился накануне вечером, пригласил ее к себе в гости «для распития спиртных напитков, а проснувшись наутро после застолья, обнаружил в квартире ее бездыханное тело».
Как звали женщину, минчанин не помнил. Для установления ее личности и точной причины смерти тело направили на экспертизу.
Выяснилось, что погибшая — 50-летняя жительница столицы. Она умерла от острого отравления этиловым спиртом. В ее крови обнаружили более четырех промилле алкоголя.