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Bloomberg: Харрис опережает Трампа в ключевых штатах

  • 30.08.2024, 9:59
Bloomberg: Харрис опережает Трампа в ключевых штатах

Кандидат демократов открыла новые возможности для победы.

Камала Харрис сохранила импульс, который она привнесла в президентскую гонку, и лидирует или идет вровень с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход выборов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Опрос Bloomberg News/Morning Consul, проведенный в колеблющихся штатах после состоявшегося на прошлой неделе Национального съезда Демократической партии, показал, что вице-президент сократила или ликвидировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам и зарекомендовала себя как более заслуживающая доверия, чем ее соперник, в плане защиты личных свобод.

Харрис теперь лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Харрис открыла новые возможности для победы, вернув в игру колеблющиеся штаты «Солнечного пояса», такие как Джорджия и Невада. Нигде это не бросается в глаза так, как в Северной Каролине, где Харрис сейчас имеет преимущество в 2 п.п. Ни один кандидат в президенты от Демократической партии не побеждал там со времен Барака Обамы в 2008 году, а Трамп лидировал с перевесом в 10 п.п. еще в апреле.

Растущий рейтинг Харрис в Северной Каролине заставило республиканцев потратить более 16 млн долларов на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель. Ближайший штат - Аризона, где кандидаты равны. В Висконсине у Харрис теперь статистически значимое преимущество в 8 п.п.

Медовый месяц продолжается

Кандидаты в президенты обычно получают небольшой прирост поддержки после пышных съездов, но череда необычных событий этим летом нарушила обычный ритм кампаний.

Ранние президентские дебаты в июне показали, что Байден выступил так плохо, что выбыл из игры под давлением менее чем через месяц. Трамп пережил покушение перед своим собственным съездом и наслаждался самым большим отрывом в национальных опросах как раз перед тем, как Харрис вступила в гонку, привнеся новый энтузиазм и рекордный сбор средств у демократов.

«Камала Харрис не получила роста на съезде, потому что она получила рост в начале своей кампании, - сказал Эли Йокли, политический аналитик США в Morning Consult. - То, что мы видим, продолжается с тех пор, как она вступила в гонку, - это существенное позитивное освещение, прорывающееся к избирателям. Шумиха вокруг ее кампании очень позитивная».

В опросе Bloomberg News/Morning Consult приняли участие 4962 зарегистрированных избирателя в семи колеблющихся штатах: 805 в Аризоне, 801 в Джорджии, 702 в Мичигане, 450 в Неваде, 700 в Северной Каролине, 803 в Пенсильвании и 701 в Висконсине. Опросы проводились онлайн с 23 по 27 августа.

В «Солнечный пояс» США входят штаты Алабама, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Калифорния, Невада и Вирджинии.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

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