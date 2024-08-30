Как отменить доверенность, если человек перестал выходить на связь?
- 30.08.2024, 10:13
Объяснила нотариус.
Как отменить доверенность, если человек, которому вы ее выдали, перестал выходить на связь, рассказала нотариус Екатерина Бичукова.
В телеграм-канал «Нотариат Беларуси» поступил вопрос от читательницы:
«Я удостоверила доверенность на покупку автомобиля на мое имя. В настоящее время доверенное лицо всячески уклоняется от общения со мной и не отвечает на мои телефонные звонки. Что мне необходимо для того, чтобы отменить данную доверенность?»
Екатерина Бичукова ответила, что для этого необходимо обратиться к любому белoрусскому нотариусу.
— Необходимо предоставить нотариусу документ, удостоверяющий личность, назвать дату удостоверения доверенности, номер по реестру, а также фамилию, имя, отчество нотариуса, который удостоверял данную доверенность, — отметила Екатерина Бичукова.