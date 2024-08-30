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Белорусские медики развеяли мифы о двух «чудо-лекарствах»

  • 30.08.2024, 10:19
  • 2,584
Белорусские медики развеяли мифы о двух «чудо-лекарствах»

В их свойствах стоит усомниться.

Телеграм-канал «Белые халаты» решил написать про вещества, которые называются красивым словом «адаптогены». Звучит оно солидно, но в медицине на самом деле такой группы препаратов нет. Термин, скорее всего, придумали маркетологи для продвижения своего продукта.

Адаптогены, по сути, представляются на рынке как условная «панацея» — лекарство от множества болезней или средство, позволяющее защитить вас от многих опасностей. По заявлению разработчиков, адаптогены помогают организму адаптироваться: они якобы защищают от последствий стресса, помогают восстанавливаться после болезней и при значительных физических нагрузках.

Их часто рекомендуют принимать в период повышенной опасности заразиться гриппом или ОРВИ. Важно знать, что научных доказательств всех этих свойств нет.

Элеутерококк — растение, которое красиво называют «сибирским женьшенем». Экстракту из элеутерококка приписываются такие же свойства, как и всем остальным адаптогенам, но особенно подчеркивается, что он эффективен при низком кровяном давлении, физическом и умственном переутомлении, «слабости организма» и как сильное тонизирующее средство.

Если посмотреть на PubMed, мы увидим, что элеутерококку посвящены сотни статей. Однако большинство просто описательные. Реальных РКИ совсем немного. Некоторые из них подтверждают: растение действительно обладает заявленными свойствами, но чаще всего исследование небольшое и явно спонсировалось производителями препарата. Большинство же независимых исследований показало – «чуда» не случилось и лекарство не оказало эффекта, который заявлялся.

Так, например, предполагалось, что элеутерококк может ускорить метаболизм и таким образом помочь тем, кто хочет сбросить вес, а также усилить эффективность упражнений в тренажерном зале. Оказалось, это не так.

Не улучшилась в результате приема препарата концентрация внимания и способность справляться со стрессом.

А еще элеутерококком пытались повысить тонус пожилых людей. Первые недели, как это часто бывает с плацебо, испытуемые заявляли о «приливе сил», но вскоре отмечали, что не чувствуют никакой разницы между самочувствием при приеме препарата и без него.

Эхинацея пурпурная — еще одно растение, экстракт из которого до сих пор популярен на постсоветском пространстве. Этот препарат заявляют как эффективный при лечении и профилактике простуды, считается, он укрепляет иммунную систему, и может быть особенно полезен при различного рода инфекциях. Эхинацею также называют адаптогеном.

Как и в случае с элеутерококком, на PubMed можно найти сотни статей, посвященных изучению тех или иных «целительных свойств» растения. Но среди них нет убедительных доказательств эффективности препарата.

Зато есть крупные статьи где рассказывается о попытке найти эффект от эхинацеи для различных состояний, но большинство из них, в условиях правильно поставленных исследований, оказались отрицательными.

Систематический обзор с метаанализом показал отсутствие эффекта для повышения эффективности в выполнении физических упражнений или в улучшении результатов аэробных тренировок.

Крупный систематический обзор различных методов профилактики заболеваний вирусом гриппа не показал эффективность эхинацеи (как, кстати, и других методов) — эффективными оказались только прививки.

В заключение отметим, что как эхинацея, так и элеутерококк могут менять активность цитохромов печени, а значит, влиять на эффективность других параллельно принимаемых препаратов. То есть они могут оказаться или неэффективными, или, наоборот, вызвать передозировку.

А еще известно, что элеутерококк может повышать риск обострений аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и системный васкулит. Оба этих препарата крайне не рекомендуют для людей, которые принимают иммуносупрессивную терапию: при некоторых формах онкологии или после трансплантации эти лекарственные средства могут значительно снижать эффективность лечения.

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