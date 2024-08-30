В России реальная нехватка солдат Телеграм-канал «Вольнодумец»

30.08.2024, 10:38

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В нарастает «ЛДНР» беспокойство.

Нужно признать, что русня все время агитировала жителей оккупированных «ЛДНР» идти служить в армию. Дончане хорошо помнят, что вначале объявления идти служить, например, в «Сомали» или в «пятнашку», были написаны на тетрадных листках от руки и развешаны вблизи мест дислокации подразделений так называемого «первого армейского корпуса», входившего в состав 8 Армии РФ.

Ну а сейчас оккупанты уже не стесняются и изготавливают объявления промышленным способом. Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка и другие крупные города, оккупированные россиянами, запестрели новыми призывами идти служить в российскую армию. И такие объявления развешаны в «людных местах». Например, в Донецке не только на Буденновской площади, на Магистральном в Пролетарке, на Калининском рынке, на проспекте Ильича, на Текстильщике, рынке «Сокол», но и в центральной части: проспект Гурова, бульвар Пушкина, автостанция «Крытый рынок», на трамвайном кольце возле возле 1-й горбольницы, на «Южном» автовокзале, возле вузов и других учебных заведений.

Такое обилие призывов идти служить, а не работать и создавать блага, несколько напрягает жителей «ДНР». В Донецке ходят упорные слухи, что оккупационные власти всеми силами отбиваются от мобилизационных мероприятий этой осенью, на проведении которых якобы настаивает Москва. Толком никто еще ничего не знает, но напряжение нарастает.

Возможно это связано с подготовительными мероприятиями в «ДНР» к осеннему призыву в российскую армию, который обязательно будет. Кроме того, местные военкоматы по указке из Москвы, активизировали работу по набору в российскую армию по контракту мужчин, ранее проходивших службу в украинской армии. Все должны отдать долг «новой родине», то есть РФ. Во-первых, такие военные представляют для оккупационного режима скрытую угрозу. А во-вторых: чтобы уменьшить такую угрозу, лучше отправить их на «мясные» штурмы. Вот и нарастает беспокойство среди новообращенного российского населения. А деваться некуда. Это и есть «русский мир»!

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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