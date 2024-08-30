Появились кадры атаки беспилотников на аэропорт в Калуге
- 30.08.2024, 10:49
Момент удара показали на видео.
Неизвестные дроны наведались с «инспекцией» в аэропорт Калуги. От границы с Украиной до аэропорта около 400 км.
При этом в росСМИ пишут о том, что аэропорт атаковало сразу четыре беспилотника.
Сегодня, 30 августа, губернатор Калужской области Шапша сообщил о том, что территорию аэропорта атаковали беспилотники, пишет dialog.ua.
При этом, с его же слов, системы ПВО начали работать по беспилотникам еще на окраине Калуги. Якобы все они уничтожены.
При этом в Сети появились кадры, как один из беспилотников был сбит с помощью автоматического оружия.
Российские паблики уверяют, что беспилотники своей целью выбрали бывший завод Volkswagen. После того, как оттуда ушло немецкое предприятие, не исключено, что калужские власти производят там оружие.
В пресс-службе Минобороны РФ отчитались о том, что сегодня ночью беспилотники также атаковали Крым, Брянскую и Белгородскую область.