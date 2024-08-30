Появились кадры атаки беспилотников на аэропорт в Калуге 30.08.2024, 10:49

Момент удара показали на видео.

Неизвестные дроны наведались с «инспекцией» в аэропорт Калуги. От границы с Украиной до аэропорта около 400 км.

При этом в росСМИ пишут о том, что аэропорт атаковало сразу четыре беспилотника.

Сегодня, 30 августа, губернатор Калужской области Шапша сообщил о том, что территорию аэропорта атаковали беспилотники, пишет dialog.ua.

При этом, с его же слов, системы ПВО начали работать по беспилотникам еще на окраине Калуги. Якобы все они уничтожены.

При этом в Сети появились кадры, как один из беспилотников был сбит с помощью автоматического оружия.

Российские паблики уверяют, что беспилотники своей целью выбрали бывший завод Volkswagen. После того, как оттуда ушло немецкое предприятие, не исключено, что калужские власти производят там оружие.

В пресс-службе Минобороны РФ отчитались о том, что сегодня ночью беспилотники также атаковали Крым, Брянскую и Белгородскую область.

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