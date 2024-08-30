В Березе четырех человек осудили за участие в протестах в 2020-ом году 5 30.08.2024, 11:02

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Процесс вел «судья» Дмитрий Ковалевич.

В Березе 4 человек осудили за за акцию протеста, которая проходила с 10 на 11 августа 2020 года. Приговор был озвучен 28 августа 2024 года, пишет «Берасцейская вясна». Процесс вел «судья» Дмитрий Ковалевич.

В результате Игорь Шиманчик получил 1 год колонии, Сергей Скробот — 1,5 года колонии, Александр Мальков — 2 года колонии, а Сергей Говша — 2 года колонии (окончательно, с учетом предыдущей судимости, 3 года колонии).

Подчеркивается, что это первое уголовное дело за протесты, проходившие после выборов 2020 года в Березе. Ранее по уголовной статье за протесты в городе никого не судили.

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