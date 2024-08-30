Пропагандистка Скабеева учится говорить слово «паляниця» в прямом эфире своего шоу 10 30.08.2024, 11:11

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Ольга Скабеева

Видеофакт.

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева и один из ее приспешников в студии пытались сказать украинское слово «паляниця».

Как сообщает Цензор.НЕТ, произнести слово с нелегкой для россиян артикуляцией пропагандисты пытались, рассказывая о новейшем украинском оружии - ракете-дроне «Паляниця».

О ракете-дроне «Паляниця» стало известно 24 августа 2024 года. О первом боевом применении «Паляниці» сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятиях ко Дню Независимости. По неподтвержденным данным «Паляниця» имеет боеголовку на 50 кг, скорость 500 км/ч и дальность до 500 км.

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