В больнице в Житковичах умерла маленькая девочка 4 30.08.2024, 11:13

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Ей был всего месяц.

В редакцию Onlíner обратился мужчина по имени Николай и рассказал: 27 августа в педиатрическом отделении Житковичской районной больницы умерла его маленькая племянница, ей был всего месяц.

В больнице журналистам факт гибели подтвердили. Мать девочки рассказала подробности того, что происходило с ее малышкой в тот день, и почему она решилась обратиться с заявлением в СК.

«Вызвала скорую, потому что не знала, как сбить температуру такому маленькому ребенку»

У Саманты это был первый ребенок. Молодая женщина родом из Толочина. В Житковичах, где произошла трагедия, оказалась после замужества. Месяц назад она родила дочь в Гомельском областном роддоме. Малышка, с ее слов, чувствовала себя хорошо.

Утром 26 августа Саманта повезла девочку в местную поликлинику на плановый осмотр педиатра. Но, говорит, показать ребенка врачу так и не получилось: все были в отпусках.

— Мы вернулись домой, и до часов двух с Раяной все было хорошо (мать и ребенок — представители этнической группы цыган, отсюда такие необычные имена. — Прим.). А после я заметила, что у малышки поднялась температура, измерила — было 38. Мне стало тревожно, и я вызвала скорую: не знала, как вообще сбивать температуру у таких маленьких. Тут лишний раз боишься прикоснуться, а здесь такое! Приехал фельдшер, осмотрел, сделал укол, сбил температуру и посоветовал ехать в больницу. «Потому что температура, потому что будет лучше, если такой маленький ребенок будет под присмотром врачей», — объяснял он мне. Я быстро собрала вещи и поехала.

В приемный покой Житковичской районной больницы Раяна поступила около 16 часов того же дня. У малышки взяли анализы крови, позже ее осмотрел врач.

— Потом нас с дочкой поместили в палату. Пришла врач, послушала ее, назначила лечение. Ближе к вечеру, часов в семь, малышка стала беспокойной, стала плакать, я позвала медсестру, попросила ее измерить температуру. Градусник показал 37 градусов, медсестра принесла в шприце лекарство (здесь собеседница говорит про жаропонижающее — прим.) и сказала влить в ротик малышке. Я влила. Медсестра была рядом. Девочка успокоилась и уснула на какое-то время. Спала урывками, а ближе к трем часам ночи у нее началась истерика.

В этот момент Саманта заметила на лице у дочери какие-то прыщики и позвала медсестру. Когда та спустя время подошла, ребенку стало заметно хуже. Девочке снова дали лекарство — мать говорит, что от аллергии. Но малышке ничего не помогало. Позже, рассказывает Саманта, приехал педиатр, собрался консилиум.

— Сказали, что это не аллергия, что это инфекция, назвали какую-то болезнь, но я не запомнила. Дочку забрали в реанимацию, а утром сообщили, что ее больше нет. Тело ее нам отдали не сразу: как я поняла, ее забирали на вскрытие в Гомель.

Во врачебном свидетельстве о смерти в качестве непосредственной причины смерти указана вирусная инфекция неуточненной этиологии (мы не прописываем дословно причину, только суть. Документы есть в редакции).

— Сегодня я написала заявление в СК (Житковичский районный отдел Следственного комитета. — Прим.), хочу, чтобы оценили помощь, оказанную моей дочери.

А что говорят в больнице?

В телефонном разговоре c журналистом медработник Житковичской районной больницы подтвердил смерть девочки, произошедшую утром 27 августа, и добавил, что медперсонал со своей стороны сделал все возможное, чтобы ее спасти.

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