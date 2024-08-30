Россияне разрушили последний храм ПЦУ во временно оккупированном Крыму

Россияне разрушили последний храм ПЦУ во временно оккупированном Крыму6
- 30.08.2024, 11:17
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Преступление зафиксировал Митрополит Симферопольский и Крымский Климент.
Российские захватчики разрушили храм Православной церкви Украины в Евпатории, что во временно оккупированном Крыму.
Соответствующие фото Центру журналистских расследований предоставил Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.
Известно, что деревянный Крестовоздвиженский храм ПЦУ был последней украинской церковью в оккупированном Крыму. Его начали строить еще до захвата полуострова.
«Разрушение храма - очередное преступление оккупантов и проявление систематической политики дискриминации украинцев со стороны РФ по национальному признаку в условиях оккупации», - добавили в крымском информагентстве «Центр журналистских расследований».