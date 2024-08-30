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ISW: ВСУ могут окружить российские войска на южном фланге Покровска

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  • 30.08.2024, 11:25
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ISW: ВСУ могут окружить российские войска на южном фланге Покровска

Нужна масштабная контратака.

Наступая в Селидово, в направлении Украинска и Горняка, российское командование, вероятно, пытается ликвидировать относительно большой украинский выступ на южном краю захваченной россиянами территории в направлении Покровска. Эти позиции украинцев угрожают дальнейшему продвижению оккупационной группировки. Об этом пишет «Институт изучения войны» в сводке от 29 августа.

Украинские позиции к востоку от линии Селидово — Украинск — Горняк представляют определенную угрозу российскому тылу в направлении Покровска. Командование РФ, вероятно, обеспокоено украинскими контратаками. На этом фоне россияне развертывают логистику, артиллерийские элементы и сосредоточивают личный состав на западе, в передовой части выступа.

Российское командование также, вероятно, стремится расширить и стабилизировать позиции с юга в этом районе, чтобы не позволить украинским силам угрожать территориальным завоеваниям, достигнутым ВС РФ в 2024 году после того, как наступление на Покровск завершится.

Ширина российского выступа составляет примерно 21 км от украинских позиций к востоку от линии Селидово — Украинск — Горняк к северу от Авдеевки вдоль трассы Н-20 (Авдеевка — Константиновка). Позиции ВС РФ вдоль трассы Е-50 (Донецк — Покровск) к юго-западу находятся примерно в 13 км от Авдеевки, тогда как нынешняя линия российского наступления вдоль района Новогродовка — Гродовка размещена в 30 км от Авдеевки.

Масштабные украинские контратаки от основания выступа в направлении Авдеевки могут угрожать окружением российской группировке, находящейся перед украинскими позициями. Поэтому командование РФ, вероятно, стремится обезопасить себя и ликвидировать украинский выступ на южном фланге направления Покровска.

Карта захваченных территорий возле Покровска

Российские силы, судя по всему, надеются, что продвижение к Украинску и Горняку поддержит текущее наступление к западу от Донецка, и что наступательное давление с обоих направлений разрушит оборону Украины или заставит отступить с ограниченных позиций в сельской местности к востоку от Украинска и Горняка.

Район к северу от Красногоровки в основном состоит из открытых полей с ограниченным укрытием или небольшим количеством ветрозащитных полос. Для продвижения ВС РФ через эту местность, вероятно, потребуются значительные успешные механизированные атаки, которые российские силы обычно проводят с трудом.

В направлении Покровска ВС РФ лучше удаются продвижения между населенными пунктами небольшими пехотными группами. Но еще предстоит выяснить, сможет ли российская пехота поддерживать темп продвижения по мере приближения к Украинску и Горняку.

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