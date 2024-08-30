Белоруска подалась на ВНЖ в Польше, но потом уехала на родину 5 30.08.2024, 11:21

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Теперь она не может получить визу и встретиться с мужем.

Белорусы часто получают отказы в польских визах. Семью Лилии и Константина (имена изменены) это разделило на две страны: мужчина живёт в Польше, а его жена и ребёнок — в Беларуси. Проблем можно было бы избежать: в Польше женщина уже подала документы на ВНЖ, но решила на некоторое время съездить на родину и застряла там на неопределённый срок. Как семья оказалась по разные стороны границы, Константин рассказал MOST.

Мужчина приехал в Польшу в 2022 году. Устроился на работу, а обосновавшись, стал задумываться о том, чтобы перевезти к себе жену и дочь. Для переезда нужны были визы, но получить их было непросто. Наиболее реальным вариантом представлялось приглашение от потенциального работодателя, но никто не хотел делать такой документ работнику, которого не знает.

— Через полгода мы купили жене липовое рабочее приглашение, — признаётся Константин. — По этому приглашению они с ребёнком получили визы и приехали ко мне. Здесь жена устроилась парикмахером по контракту до апреля 2024 года.

Некоторое время спустя Константин получил временный вид на жительство. После этого документы на ВНЖ в местную администрацию (ужонд) направила и Лилия — по воссоединению семьи.

Получение ВНЖ в Польше — процесс небыстрый. Сначала женщине должно было прийти приглашение на личную подачу документов и снятие отпечатков пальцев. Затем ужонд рассматривал бы её дело. Всё это время, начиная с того момента, как истекает срок действия визы, заявители не должны покидать Польшу. А для Лилии было важно периодически ездить на родину.

Получить новые визы, не дожидаясь ВНЖ

И тогда семья пошла на спорный шаг. Пока срок действия визы не истёк, Лилия с дочерью поехали в Беларусь. Там женщина рассчитывала получить новые визы, а затем вернуться по ним в Польшу и продолжить процесс получения ВНЖ. Семья планировала, что Лилия окажется в Польше к первому сентября, чтобы дочь могла пойти в школу.

Супруги понимали, что в то время, когда Лилия будет в Беларуси, её могут пригласить в ужонд на личную подачу документов на ВНЖ. Поэтому решили выяснить, можно ли будет при необходимости перенести визит на более поздний срок.

— В ужонде нам сказали, что, когда нам придёт приглашение на личную подачу документов, можно будет попросить сместить очередь, — вспоминает мужчина. — Так и получилось. Я получил письмо с приглашением для жены и пошёл в ужонд. Там объяснил, что жена находится в Беларуси, и попросил, чтобы очередь сместили на три месяца. [Сотрудница ужонда] ответила, что на такой период [перенести визит] невозможно.

А спустя некоторое время Константин получил письмо из ведомства: в нём сообщалось, что Лилии отказано в рассмотрении дела о ВНЖ, так как она не явилась лично на подачу документов и не сдала отпечатки пальцев.

Два месяца ждали записи в визовый центр

В это время в Беларуси Лилия пыталась получить польские визы для себя и ребёнка. Она связалась с агентством, с помощью которого делала визы в первый раз. Его услуги стоили 750 белoрусских рублей с человека.

Но на этот раз всё шло медленно. Прошёл месяц, а женщину с дочкой даже не записали в визовый центр. Супруги решили, что агентство не справляется из-за наплыва клиентов и новых правил записи: тогда визовые центры как раз ввели верификацию заявителей, и это парализовало регистрацию. Посовещавшись, Лилия и Константин решили продлить договор с визовым посредником ещё на месяц.

Но когда спустя ещё 30 дней Лилия так и не получила от агентства даты на подачу документов, решила расторгнуть договор. Семье повезло: в договоре был пункт о полном возврате средств в случае, если в установленный срок агентство не выполнит обязательств.

Отказали по 10-му пункту

Всё это время Константин думал, как помочь супруге. Ещё раньше он зарегистрировал в Польше компанию, и к тому моменту она работала уже шесть месяцев. Поэтому он решил оформить жене приглашение на рабочую визу от своей фирмы.

— Жена обратилась в другое агентство. Стоимость его услуг была плюс-минус такая же, но на подачу документов их с ребёнком записали за два дня.

Лилия легко подала документы, но радоваться семье пришлось недолго. Спустя две недели из консульства прислали отказ в выдаче виз. Мотивировали его так называемым 10-м пунктом — «обоснованные сомнения относительно заявленной цели пребывания на территории Польши».

— Это значит, что консульство или Министерство внутренних дел Польши предполагают, что виза будет использоваться не по назначению, — объясняет мужчина. — То есть они думают, что человек либо устроится в другое место, либо не будет работать вовсе.

Поменять паспорт и податься снова?

Сотрудники агентства, которые помогали Лилии с подачей документов на визу, посоветовали поменять паспорт и податься ещё раз. Такой ход якобы повышает вероятность получить визу, так как в паспорте не будет стоять печать об отказе.

— В данный момент мы сделали новое приглашение от польской фирмы, жена поменяла паспорт, и мы ждём новой даты, — говорит мужчина.

Другой вариант — подать апелляцию на отказ в выдаче визы — супруги не рассматривали: за него всё равно пришлось бы платить деньги.

Константин принимал и другие меры, чтобы поскорее воссоединиться с семьёй: связывался с польским консулом в Беларуси и просил посодействовать в записи на визу. Перед этим мужчина изучил опыт белoруски, которая таким образом успешно получила визу по карте поляка, — на подачу документов её записали сотрудники консульства. Однако Константину с этим не повезло. На его электронное письмо ответили, что консульство не является посредником.

— Вообще, мы не думали, что столкнёмся с такой проблемой и что ждать придётся настолько долго. Если бы мы понимали это, конечно, все вместе остались бы в Польше до получения ВНЖ, — говорит Константин.

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