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Ученые открыли еще одних животных, которые называют друг друга по именам

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  • 30.08.2024, 11:29
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Ученые открыли еще одних животных, которые называют друг друга по именам

Это, вероятно, способствует сильной сплоченности.

Наша планета является домом для невероятного количества животных. Многие из них хорошо изучены учеными, а о других мы знаем слишком мало. Ранее ученые уже обнаружили, что слоны называют друг друга по именам, что достаточно необычно в животном мире.

А теперь исследователи впервые в истории обнаружили у нечеловеческих приматов привычку, которая способствует социальной сплоченности, пишет The Guardian (перевод - «Фокус»).

Имена часто используются в общении людьми, но животные крайне редко прибегают к чему-то подобному. Теперь исследователи уверяют, что мартышки также используют имена для общения. Отметим, что ранее помимо людей такое поведение наблюдалось лишь у дельфинов и слонов — они также использовали голосовые ярлыки для общения с другими членами своего вида.

По словам соавтора исследования из Еврейского университета в Иерусалиме, доктора Дэвида Омера, они с коллегами нашли доказательства такого поведения у нечеловеческих приматов. Команда считает, что такое поведение важно для социальной сплоченности мартышек, а потому играет важную роль в их выживании.

Авторы исследования также предполагают, что другие нечеловеческие приматы со схожей социальной структурой моногамной семейной группы также могли развить подобное поведение. Команда также предполагает, что работа может иметь и другие последствия.

Дело в том, что долгое время вокализация приматов считалась генетически предопределенной и негибкой, что делало ее нерелевантной для развития человеческого языка. Однако результаты новой работы ставят это утверждение под сомнение.

В ходе экспериментов исследователи провели серию экспериментов с участием в общей сложности десятка мартышек. Отметим, что они являются социальными животными, живущими небольшими семейными группами и использующими вокализации, известные как "крики фи". Подобные вокализации позволяют информировать других мартышек о своем местоположении.

В ходе эксперимента команда помещала мартышек, находящихся в разных отношениях друг с другом, в комнату и позволяла им взаимодействовать. Далее животных разделяли с помощью барьера, чтобы они не могли видеть друг друга. Ученые также записали звуки, которые они издают. Результаты показали, что обезьяны естественным образом участвуют в спонтанной болтовне, издавая звуки по очереди.

Проанализировав записанные крики ученые пришли к выводу, что мартышки использовали разные фи-крики для каждой обезьяны по ту сторону барьера, похожие на имена у людей. Более того, по словам Омера мартышки использовали некую поведенческую стратегию: в первых примерно 20 криках их изменчивость была высокой — они пытались позвать разных получателей, но затем животные издавали крик, обращенный обезьяне-получателю по ту сторону визуального барьера.

Команда добавила, что обезьяны в одной семейной группе, как правило, использовали похожие крики при обращении к определенной обезьяне по ту сторону барьера. По мнению ученых, это является доказательством использования вокальных меток у отдельных семейных групп.

Команда также провела эксперименты, в которых три обезьяны слушали записи криков, сделанных другими. Исследователи обнаружили, что мартышки с большей вероятностью отвечали на призывы, направленные им, а также обнаружили доказательства того, что обезьяны-получатели могли точно идентифицировать зовущего.

Теперь ученые хотят проверить на что способны другие нечеловекообразные обезьяны.

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