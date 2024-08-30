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В Госдуме РФ рассказали об идее организовать Дурову «дерзкий побег» из Франции

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  • 30.08.2024, 11:32
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В Госдуме РФ рассказали об идее организовать Дурову «дерзкий побег» из Франции
Павел Дуров

Но «операция» будет иметь для него свою цену.

Кремлевский режим настолько обеспокоился судьбой задержанного во Франции основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова, что некоторые горячие головы в госдуме РФ уже обсуждают возможность организовать для него «дерзкий побег».

Как сообщает The Moscow Times, об столь радикальной идее рассказал зампред парламентского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

«Некоторые эксперты сейчас увлеченно обсуждают идею организовать Павлу Дурову дерзкий побег на территорию России, где бы он смог расправить крылья и противопоставить Telegram монополии американского бигтеха, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира», — заявил российский депутат.

Впрочем, «спасение» Дурова, по словам Горелкина, будет иметь свою цену.

В частности, сначала он должен «выбрать сторону» и продемонстрировать намерение «действовать соответствующим образом».

При этом тот факт, что когда-то Дуров предпочел покинуть так «заботящуюся» о нем теперь родину из-за репрессий со стороны ее спецслужб, Горелкин упустил.

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