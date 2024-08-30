«Ливни не только за окном, но и в подъезде дома» 1 30.08.2024, 11:47

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Что будет с домами в «Минск-Мире», которые заливает во время дождей.

Третьи сутки подряд все обсуждают осадки в столице и, в частности, в «Минск-Мире». Ну а что поделаешь, если ливни не только за окном, но и в подъезде твоего дома. Как выяснилось, от нежелательных водных потоков страдают не только новоселы в «Глазго», но также жители «Мазурки», «Барселоны», «Сингапура» и «Марракеша». Причем нельзя сказать, что дело в конструкции дома, — все проекты разные. А результат почему-то один, пишет «Онлайнер».

Вот как ситуацию с регулярными фонтанами в «Глазго» объясняют в обслуживающей организации, куда журналисты отправили запрос.

«Сотрудниками организации, отвечающей за управление, эксплуатацию и обслуживание общего имущества жилого дома №14 по проспекту Мира 28.08.24 произведены работы по инструментальному обследованию системы ливневой канализации (фото полости трубопровода ливневой канализации прилагаем).

На момент обследования повреждений трубопровода ливневой системы канализации, посторонних предметов, засоров не выявлено.

Для принятия технического решения по устранению проникновения атмосферных осадков из трубопровода ливневой системы канализации в места общего пользования первого этажа жилого дома №14 по проспекту Мира, в ближайшее время состоится комиссионное обследование ливневой канализации.

В настоящее время приняты временные меры по предупреждению попадания воды в места общего пользования», — сообщили в «Хеппи Планет» и добавили, что уборка вымокшего подъезда была произведена (в чем мы и не сомневались).

Надеемся, что комиссия обратит внимание и на другие новостройки, которые пусть не так часто, но тоже страдают от этой напасти. Похоже, что теперь обильные ливни — наши постоянные летне-осенние спутники, а значит, за проблему надо браться серьезно.

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