До Шойгу остался один шаг 4 Телеграм-канал «День опричника»

30.08.2024, 11:49

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Все его замы из ближайшего окружения арестованы.

Арестован третий экс-заместитель министра обороны и ближайший соратник Сергея Шойгу Павел Попов.

Он подозревается в мошенничестве в парке «Патриот», который по долгу службы должен был развивать и обслуживать. На деле же, по мнению СК, генерал армии заставлял бизнесменов бесплатно поставлять стройматериалы и выполнять работы в своих апартаментах и на загородном участке в Красногорском районе Подмосковья.

В общем-то, в масштабе коррупции среди федеральных чиновников сущими мелочами баловался Попов. Ну еще сын его годами торговал на «Авито» армейской снарягой, невесть откуда взявшейся.

Хотя при случае на генерала можно повесть чуть ли не все неудачи на фронте, ведь под началом эксзамминистра создавался Национальный центр управления обороной. По сути — главный штаб для координации действий всех ведомств в случае масштабных боевых действий.

До Шойгу остался один шаг. Все его замы из ближайшего окружения арестованы.

Телеграм-канал «День опричника»

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