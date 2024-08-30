Количество резервов ВСУ выросло в 2,5 раза 1 30.08.2024, 12:02

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В Минобороны Украины рассказали, будет ли ротация.

По информации Главного управления персонала Генштаба ВСУ, на сегодня вопрос усиления мобилизации не инициируется, впрочем, военное руководство все же будет готовить законодательные изменения по ротации и демобилизации.

Благодаря новому Закону о мобилизации в Украине значительно увеличились резервы Вооруженных Сил. Показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года.

Об этом «Телеграфу» сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу по мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на этом этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов», — сообщили в министерстве.

По информации Главного управления персонала Генштаба ВСУ, на сегодня вопрос усиления мобилизации не инициируется, впрочем, военное руководство все же будет готовить законодательные изменения по ротации и демобилизации.

Сейчас проводятся лишь локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности Вооруженных сил.

«В интересах выполнения мероприятий по восстановлению боеспособности, организована и проводится замена (ротация) воинских частей (подразделений), которые выполняют задачи в составе созданных группировок войск», — говорят в пресс-службе Минобороны.

Речь идет о предоставлении отпусков, доукомплектовании личным составом и техникой, а также проведении боевого слаживания продолжительностью от 2 недель до 3 месяцев.

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