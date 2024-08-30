«Война идет не по сценарию Путина» 1 30.08.2024, 12:12

1,882

У Зеленского намекнули на продолжение Курской операции.

Боевые действия, которые начались в Курской области, будут распространяться в других регионах РФ, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Это все будет иначе влиять, чем, например, когда ты сидишь на территории Курской, Брянской или Белгородской областей и совершенно точно не ожидаешь боевых действий. Смотришь по телевизору, как убивают и уничтожают людей в Сумской, Харьковской или Донецкой, Луганской областях. Это совсем другое. Но для этого нужно определенное время, чтобы они осознавали, что война идет не по сценарию Путина», - подчеркнул он в комментарии «Каналу 24».

Представитель ОП также отметил, что операции на территории РФ могут быть не только сухопутные.

«Курская операция показывает, что нет никаких «красных линий»; что война может быть на территории России. Можно проводить сухопутные операции на приграничной территории, но также можно наносить системные массированные дальнобойные удары на глубину 500 – 700 километров, используя дроны и ракеты различного калибра», - говорит он.

По словам собеседника, необходимо увеличить количество инструментов, которые могут наносить существенный ущерб на разные расстояния в глубине России, а также снять ограничения Запада на удары вглубь РФ.

«Одно дело – Курская область, а другое – Курская область, к которой присоединяются массированные удары вглубь России. Там живут люди, нет разницы – Рязанская, или Орловская, или Липецкая, или та же Московская области», - не исключил он.

Советник главы ОП говорит, что Курская область показывает – если Украина паритетно увеличит количество необходимого ресурса и существенно масштабирует войну на российской территории, это будет значительно влиять на социальные настроения в России.

«Это будут панические, антипутинские настроения. Это будет приводить к концепции классического российского бунта», - добавил Подоляк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com