В Беларуси уже неделю не спадает экстремальная жара 1 30.08.2024, 12:21

Рекомендуется как можно меньше находиться на солнце.

Оранжевый уровень опасности из-за жары продлили на субботу. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

Днем 31 августа на большей части страны воздух прогреется до +33°С. В Минске столбик термометра поднимется до +31°С.

Напомним, экстремальная жара в стране не спадает с прошлой субботы.

В воскресенье, 1 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11…18°С, днем будет от +19°С по северу до +33°С по юго-востоку Беларуси.

МЧС рекомендует как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00.

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