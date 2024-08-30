В Беларуси уже неделю не спадает экстремальная жара

В Беларуси уже неделю не спадает экстремальная жара1
- 30.08.2024, 12:21
Рекомендуется как можно меньше находиться на солнце.
Оранжевый уровень опасности из-за жары продлили на субботу. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.
Днем 31 августа на большей части страны воздух прогреется до +33°С. В Минске столбик термометра поднимется до +31°С.
Напомним, экстремальная жара в стране не спадает с прошлой субботы.
В воскресенье, 1 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11…18°С, днем будет от +19°С по северу до +33°С по юго-востоку Беларуси.
МЧС рекомендует как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00.