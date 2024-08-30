В Ростовской области РФ третьи сутки пылает нефтебаза «Атлас» 1 30.08.2024, 12:27

После атаки ГУР и ССО.

Возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ третий день подряд пылает нефтебаза «Атлас», которую украинские дроны атаковали в ночь на 28 августа. Местные паблики показали кадры масштабного пожара в пятницу, 30 августа.

Нефтебаза «Атлас» Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе РФ специализируется на поставках нефтепродуктов войскам страны-агрессора.

Военные Главного управления разведки и Сил спецопераций Украины атаковали объект дронами, после чего возник пожар на резервуарах.

СМИ также пишут о пожаре на нефтебазе в Пролетарском районе Ростовской области, который длится уже 12 дней. Речь идет о комбинате «Кавказ», который Силы обороны атаковали ночью 18 августа.

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