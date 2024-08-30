Чтобы сразу в рай
- Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»
- 30.08.2024, 12:34
Как там говорит Симоньян?
Путин впервые посетит страну, которая может арестовать его по ордеру суда в Гааге
Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. Он отправится туда по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Планирует ли нацлидер правильно называть имя главы Монголии (в отличие от имени президента Казахстана Касыма-Жомарта Кемельевича Токаева), неизвестно.
Это будет первый визит нацлидера в страну, которая подписала и ратифицировала Римский статут — то есть документ, позволяющий выдавать находящихся в розыске по запросу Международного уголовного суда (МУС) в Гааге преступников. В нем Путин вместе с омбудсменом Львовой-Беловой находится уже полтора года из-за незаконного вывоза украинских детей.
Сработают ли обязательства Улан-Батора на практике — маловероятно. Но на всякий случай российские силы ядерного сдерживания наверняка приведены в боевую готовность.
Ведь как там говорит Симоньян? Хотела бы посмотреть на страну, которая арестует Путина? Минут через восемь — типа подлетное время ракет. Ну, чтобы сразу в рай. Вместе с Путиным.
Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»