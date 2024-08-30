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Белорусские ихтиологи просят помощи у рыбаков в поимке одной маленькой рыбы

  • 30.08.2024, 12:42
Белорусские ихтиологи просят помощи у рыбаков в поимке одной маленькой рыбы

В водоемах Беларуси, скорее всего, появился новый и не совсем желательный вид.

В начале июня 2024 года прошла информация, что в одном из озер Дятловского района Гродненской области рыбак поймал солнечного окуня, опасную для благополучия обитателей водоемов Беларуси рыбу. Окунь вроде бы и был, а вот ученые его в натуре так и не увидели.

Завлабораторией ихтиологии Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Елена Гайдученко попросила белорусских рыбаков, если они выловят солнечного окуня, то не жарить его, а живым, или в крайнем случае замороженным, отдать ученым.

«Для того, чтобы мы утверждали, что солнечный окунь заселил какой-то водоем в Беларуси нам нужен ваучер, это сама рыбка, которую выловим. А то показывают фотографии в соцсетях, а рыба где? Рыбу пожарили и съели. Это ненаучный подход», - подчеркнула Елена Гайдученко.

Она обратилась к рыбакам с призывом, если они выловили в Беларуси необычную рыбу - звонить, писать в лабораторию ихтиологии Центра по биоресурсам НАН Беларуси.

«Мы всегда ответим оперативно», - заверила ученый и отметила, что экспедиция в Дятловский район, где был выловлен солнечный окунь, готовится.

«Для подтверждения нужна рыбка. В идеале – живая, в крайнем случае – замороженная», - отметила Елена Гайдученко.

Ихтиолог рассказала, что родина солнечного окуня – Северная Америка. Изначально его привезли в Беларусь как рыбку для аквариума, где он смотрится очень хорошо.

«Потом кому-то пришло в голову отпустить рыбку на волю, а она взяла и прижилась», - подчеркнула специалист.

По словам Елены Гайдученко, солнечный окунь в водоеме – это большая проблема для остальных его обитателей, потому что этот окунь – всеядный прожорливый хищник, который ест все подряд, а именно икру, моллюсков, мальков, молодь рыб. Солнечный окунь пригоден в пищу людям, но он более 15-20 сантиметров не вырастает, рыба мелкая.

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