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Москва пытается защитить Курскую область с помощью легкой пехоты

  • 30.08.2024, 12:43
Москва пытается защитить Курскую область с помощью легкой пехоты

Британская разведка раскрыла детали.

Администрация Курской области России 24 августа объявила о создании добровольческого отряда БАРС-Курск. Будущим новобранцам обещают, что они будут служить только в Курской области России по шестимесячному контракту.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, отряды БАРС (Боевой армейский резерв страны) были впервые созданы в 2021 году, изначально они были предназначены для обеспечения министерства обороны России кадрами активных резервистов с высоким уровнем готовности и подготовки. С марта 2022 года добровольцы могут присоединиться к отрядам БАРС для краткосрочной службы, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, подразделения БАРС в основном представляют собой легкие пехотные формирования, в которых отсутствует интегрированная артиллерия или бронетехника. В настоящее время по всей России насчитывается более 30 отрядов БАРС.

«Создание добровольческого отряда БАРС-Курск почти наверняка является ответом России на украинское вторжение в Курскую область России, которое началось 6 августа 2024 года. Маловероятно, что добровольческий отряд будет создан и сможет поддержать какую-либо российскую военную активность в Курской области в течение следующего месяца. Хотя Россия, вероятно, пытается наращивать свои силы в Курске, в настоящее время приоритет отдается Покровскому направлению на востоке Украины», - отмечают в Минобороны Британии.

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